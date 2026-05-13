Il Milan si prepara a affrontare il Genoa con alcune novità in attacco, dopo la partita contro l’Atalanta. L’allenatore ha deciso di inserire Nkunku tra i titolari, mentre Füllkrug si presenta come possibile alternativa. La squadra cerca di migliorare la produzione offensiva, con l’obiettivo di trovare più gol in vista delle prossime sfide. Nessuna variazione nel resto della formazione rispetto alle ultime uscite.

Se qualcuno ha una macchina del tempo da prestare a Max Allegri, la spedisca per favore entro domenica mattina in via Milanello a Carnago, Varese. Allegri deve ristrutturare l’attacco del Milan per la partita contro il Genoa di lunedì (sempre che sia di lunedì.) e ha un’idea chiara: Nkunku, come direbbe lui, "gioha". In un Milan da 3-5-2, il favorito per cominciare con lui è Niclas Füllkrug, particolare che fa venire in mente subito il 2023, anno in cui quei due, Nkunku e Füllkrug, vinsero assieme la classifica marcatori di Bundesliga. Se si potesse tornare indietro di tre anni, il Milan avrebbe i gol che gli mancano da settimane. La scelta di formazione ovviamente non è scritta nella pietra, siamo solo a inizio settimana.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan cerca gol, Allegri cambia attacco: contro il Genoa spazio a Nkunku, Füllkrug si candida

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