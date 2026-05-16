Quattro giocatori del Milan Futuro tra i convocati di Allegri in vista del Genoa | ecco di chi si tratta | PM

Quattro giovani calciatori del settore giovanile del Milan sono stati convocati dalla squadra maggiore per la prossima partita contro il Genoa. La scelta del tecnico si è concentrata su questi atleti, che si uniscono ai componenti della rosa già disponibili. La trasferta rappresenta un’occasione per i giovani di mettersi alla prova in una partita ufficiale. La lista dei convocati è stata comunicata ufficialmente prima dell’incontro, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni delle scelte.

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Il Milan si prepara ad affrontare la trasferta contro il Genoa di Daniele De Rossi, match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 20252026. Una gara a cui Massimiliano Allegri deve andare incontro con gli uomini contati a causa delle squalifiche di Leao, Estupinan e Saelemaekers. Per rimediare alle assenze, l'allenatore ha deciso di pescare dal settore giovanile. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ci saranno infatti quattro ragazzi del Milan Futuro nella lista dei convocati per il match del 'Marassi'. Il primo giovane è Lorenzo Torriani, portiere de Milan Futuro classe 2005, che spesso viene aggregato alla prima squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Quattro giocatori del Milan Futuro tra i convocati di Allegri in vista del Genoa: ecco di chi si tratta | PM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 30ª GIORNATA: IL MILAN ACCORCIA SULL'INTER....MA ADESSO PRENDIAMOCI IL MONDIALE!! Sullo stesso argomento Leggi anche: Cardinale esprime soddisfazione ai giocatori del Milan dopo il derby e parla del futuro di Allegri. Milan, Allegri chiede quattro giocatori di alto livello: ecco cosa serve per vincereSubito dopo la vittoria con l'Inter, Allegri aveva rilasciato queste dichiarazioni: "Avere i grandi giocatori è la cosa che aiuta di più a far... [MN] Andrej Kosti?, il futuro dell'attacco del AC Milan, è terzo nella partecipazione ai gol per i giocatori U21 a livello mondiale reddit GDS: Milan-Allegri, il futuro da 100 milioni e il mercato Il futuro del Milan e di Massimiliano Allegri passa inevitabilmente dalla qualificazione alla prossima Champions League. Secondo la Gazzetta dello Sport, i circa cento milioni garantiti dall’accesso alla co x.com Il Milan va in ritiro a Milanello per preparare la trasferta contro il Genoa senza quattro giocatoriMassimiliano Allegri si prepara per la sfida decisiva a Genova con la consapevolezza delle assenze pesanti e l’urgenza di ritrovare compattezza nella squadra. Il Milan vive un momento di tensione e in ... notiziemilan.it Milan, scelta drastica: non succedeva dal 2019Le ultimissime notizie dei rossoneri in vista della partita contro il Genoa: la decisione presa scuote il Diavolo. Il punto della situazione La qualificazione alla prossima Champions League è ancora n ... milanlive.it