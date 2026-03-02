In Serie A, le squadre sono tutte concentrate sulla qualificazione alla Champions League. La partita di mercoledì ha visto l’Atalanta ottenere una vittoria che ha avuto un forte impatto sul calcio italiano, ma domenica la stessa squadra è stata sconfitta contro il Sassuolo, giocando in dieci uomini. La situazione delle squadre si evolve rapidamente, senza che si parli molto dello sviluppo dei club oltre l’obiettivo principale.

Mercoledì l’Atalanta “ha salvato il calcio italiano”. Poi domenica “non è riuscita a salvarsi dalla sconfitta contro il Sassuolo” in dieci. E in questa sintesi estrema che Nicky Bandini nella sua consueta rubrica sul Guardian restringe il ridimensionamento del calcio italiano. “Forse l’Atalanta si è lasciata andare all’autocompiacimento, amplificato dalla stanchezza per gli sforzi infrasettimanali. O forse il Sassuolo merita tutto il merito per la resilienza sviluppata in questa stagione sotto la guida di Fabio Grosso”. Ma il punto è un altro per Bandini, e lo sottolinea in chiusura di pezzo: “ La qualificazione alla Champions League rimane un obiettivo essenziale per tutti i più grandi club italiani, più dipendenti rispetto ai loro rivali inglesi o spagnoli dalle entrate per pareggiare i conti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Serie A sono tutti aggrappati alla qualificazione Champions. Dello sviluppo dei club si parla molto poco (Guardian)

