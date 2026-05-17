Migliaia di modenesi in piazza dopo la grande paura Dobbiamo restare uniti FOTO e VIDEO

Oggi pomeriggio, circa cinquemila modenesi si sono radunati in Piazza Grande in risposta all’appello del sindaco, che aveva invitato la città a riunirsi davanti al municipio. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini, forze dell’ordine, personale sanitario e soccorritori, ai quali è stato rivolto un ringraziamento pubblico. La piazza si è riempita di persone che hanno condiviso un momento di unità dopo un episodio di grande paura. Sono stati scattati foto e registrati video dell’evento.

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