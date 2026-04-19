Edwards chiede la reazione dei Wolves dopo la retrocessione | Dobbiamo restare uniti

Sabato sera, la squadra di Wolverhampton ha concluso la sua permanenza di otto anni in Premier League con una sconfitta netta. Dopo la retrocessione, il tecnico ha chiesto ai giocatori di mantenere l’unità e di affrontare con determinazione le prossime sfide. La notizia è stata riportata recentemente su un noto sito di calcio, evidenziando la fine di un lungo ciclo nel massimo campionato inglese.

2026-04-19 10:38:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: La permanenza di otto anni del Wolverhampton Wanderers in Premier League si è conclusa in modo schiacciante, seppur inevitabile, sabato sera. Una sconfitta per 3-0 contro il Leeds United a Elland Road ha lasciato l’Old Gold radicato in fondo alla classifica, con risultati altrove che confermano ufficialmente il loro ritorno nel campionato per la prima volta dal 2018. L’allenatore Rob Edwards, che ha sostituito Vitor Pereira a novembre, è ora retrocesso con Luton e Wolves ma vuole vedere una reazione. “Prima di tutto dobbiamo restare uniti.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Leggi anche: Dobbiamo restare uniti attorno alla Dinamo Parma, Cherubini dopo il KO con la Cremonese: «I fischi dei tifosi sono meritati, dobbiamo rimanere uniti. La salvezza…»Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro...