Mielodisplasie la ricerca milanese che permette di scovare i pazienti nascosti

Una ricerca condotta da un team di istituti milanesi si concentra sulle mielodisplasie, tumori rari del midollo osseo. L’indagine coinvolge tre strutture: un centro di ricerca di eccellenza, un ospedale universitario e l’Università statale di Milano. Lo studio mira a individuare pazienti che spesso non sono facilmente riconoscibili, grazie a nuove tecniche diagnostiche. Questa collaborazione tra enti ha l’obiettivo di migliorare l’identificazione precoce di questa malattia e di approfondire le conoscenze cliniche su queste patologie rare.

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Milano - Ieo, Humanitas e Statale di Milano insieme in una importante ricerca che riguarda uno dei tumori rari del midollo osseo. I risultati sono stati pubblicati sull'autorevole rivista Blood e segnano un importante progresso per la cura delle mielodisplasie, che in alcuni pazienti possono evolvere in leucemia mieloide acuta, una delle forme più gravi di tumore ematologico. La ricerca. La ricerca, sostenuta dalla Fondazione AIRC per la Ricerca contro il cancro, è stata coordinata da Serena Ghisletti, ricercatrice del Dipartimento di Oncologia Sperimentale dell' Istituto Europeo di Oncologia e Professoressa di Biochimica all 'Università Statale di Milano, insieme a Matteo Giovanni Della Porta, Responsabile Leucemie di IRCCS Istituto Clinico Humanitas Research Hospital e Professore presso Humanitas University. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mielodisplasie, la ricerca milanese che permette di scovare “i pazienti nascosti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ricerca, un nuovo impianto cerebrale permette di isolare le voci nel caosUn sistema di ascolto controllato direttamente dal cervello è riuscito per la prima volta a migliorare nell’uomo la capacità di distinguere una voce... Leggi anche: Uova di Pasqua AIL: sostegno alla ricerca e ai pazienti Mielodisplasie, la ricerca milanese che permette di scovare i pazienti nascostiIn campo Ieo, Statale e Humanitas. I ricercatori hanno scoperto che specifiche alterazioni molecolari rilevabili nel DNA possono aiutare a predirne l'evoluzione con importanti ripercussioni sulla gest ... ilgiorno.it