Ricerca un nuovo impianto cerebrale permette di isolare le voci nel caos

Una ricerca ha portato allo sviluppo di un nuovo impianto cerebrale che consente di isolare le voci in ambienti rumorosi. Per la prima volta, un sistema di ascolto controllato direttamente dal cervello ha dimostrato di migliorare la capacità umana di distinguere una voce specifica tra molte altre in situazioni caotiche. Lo studio è stato condotto su soggetti umani, ottenendo risultati promettenti in termini di separazione dei segnali acustici.

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