Ricerca un nuovo impianto cerebrale permette di isolare le voci nel caos
Una ricerca ha portato allo sviluppo di un nuovo impianto cerebrale che consente di isolare le voci in ambienti rumorosi. Per la prima volta, un sistema di ascolto controllato direttamente dal cervello ha dimostrato di migliorare la capacità umana di distinguere una voce specifica tra molte altre in situazioni caotiche. Lo studio è stato condotto su soggetti umani, ottenendo risultati promettenti in termini di separazione dei segnali acustici.
Un sistema di ascolto controllato direttamente dal cervello è riuscito per la prima volta a migliorare nell’uomo la capacità di distinguere una voce specifica in ambienti rumorosi e affollati. Il risultato arriva da uno studio guidato da Nima Mesgarani dello Zuckerman Institute della Columbia University insieme a Vishal Choudhari e pubblicato su Nature Neuroscience. La tecnologia, ancora sperimentale, utilizza segnali cerebrali decodificati in tempo reale per capire a quale conversazione una persona stia prestando attenzione, amplificando automaticamente quella voce e attenuando le altre. Secondo i ricercatori, il sistema potrebbe in futuro aprire la strada a una nuova generazione di dispositivi acustici capaci non soltanto di aumentare il volume dei suoni, ma di imitare il funzionamento selettivo dell’udito umano.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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