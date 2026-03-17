Uova di Pasqua AIL | sostegno alla ricerca e ai pazienti

Il 21 e 22 marzo si svolge l’appuntamento con le uova di Pasqua AIL, presenti nei punti SolidAil nel Sannio. Queste uova non sono solo un dolce, ma rappresentano anche un sostegno alla ricerca e ai pazienti. Nei punti vendita si possono trovare diverse tipologie di uova di Pasqua AIL, che raccolgono fondi destinati a queste cause.

Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno per gli studi scientifici in tutta Italia, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti da realizzare. Per continuare a far crescere la Ricerca, il 20, 21 e 22 marzo scegliendo le Uova di Pasqua AIL, con un contributo minimo di 15 euro, si sosterrà la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, portando aiuto a tanti pazienti. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie al lavoro di AIL e al sostegno realizzato con le campagne per la raccolta fondi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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Tornano le uova di Pasqua di Ail Brescia per la ricerca e la cura dei tumori del sangueSaranno disponibili il 19, 20, 21 e 22 marzo a Brescia e in provincia. Ogni acquisto contribuisce alla crescita della ricerca e alla speranza di chi ogni giorno affronta leucemie, linfomi e mieloma. quibrescia.it

A causa della possibile presenza di frammenti metallici, il Ministero della Salute ha ordinato il richiamo precauzionale di alcune uova di Pasqua. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/allarme-uova-pasqua-marca-contiene-frammenti-metallici-864169.htmlutm_ - facebook.com facebook