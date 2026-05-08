L’attrice è stata annunciata come parte del cast del nuovo film diretto da un noto regista. Dopo aver partecipato a produzioni di successo nel genere blockbuster, si prepara a lavorare in un progetto di carattere più artistico. La pellicola si intitola ‘Scapegoat’ e rappresenta un nuovo capitolo nella carriera dell’attrice, che si sta dedicando a ruoli più diversi e stimolanti.

Dopo aver seminato i dinosauri nella saga di Jurassic World, Scarlett Johansson sta ampliando la sua incursione nel mondo del cinema indipendente e d’autore. L’attore candidato all’Oscar reciterà in Scapegoat, il prossimo film dello sceneggiatore e regista Ari Aster. Il regista di Hereditary e “ Eddington ” collaborerà ancora una volta con A24 come distributore. Cosa sappiamo di Scapegoat. Naturalmente, non sono disponibili dettagli sulla trama, una caratteristica tipica dei film di Aster sin da quando il suo successo al Sundance Hereditary lo ha consacrato come maestro della suspense soffocante. Variety ha confermato che Lars Knudsen produrrà il film per la sua casa di produzione Square Peg.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Scarlett Johansson si unisce al cast di ‘Scapegoat’, il prossimo film di Ari Aster

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