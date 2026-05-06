David di Donatello | Checco Zalone tra i protagonisti del premio Stasera la cerimonia

Questa sera si tiene la cerimonia dei David di Donatello, uno dei premi più prestigiosi del cinema italiano. Tra i protagonisti della serata c’è anche Checco Zalone, che sarà presente all’evento. La manifestazione si svolge in una location centrale e vede la partecipazione di numerosi attori, registi e addetti ai lavori del settore cinematografico. Vengono consegnati riconoscimenti in varie categorie per film, attori e tecnici.