David di Donatello | Checco Zalone tra i protagonisti del premio Stasera la cerimonia

Da noinotizie.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si tiene la cerimonia dei David di Donatello, uno dei premi più prestigiosi del cinema italiano. Tra i protagonisti della serata c’è anche Checco Zalone, che sarà presente all’evento. La manifestazione si svolge in una location centrale e vede la partecipazione di numerosi attori, registi e addetti ai lavori del settore cinematografico. Vengono consegnati riconoscimenti in varie categorie per film, attori e tecnici.

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CHECCO ZALONE e la BATTUTA DEFINITIVA!

Video CHECCO ZALONE e la BATTUTA DEFINITIVA!

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La cerimonia è prevista per il 6 maggio (già assegnato il David dello spettatore a Buen camino di Checco Zalone)Annunciate oggi tutte le candidature dei David di Donatello 2026 che verranno assegnati il prossimo 6 maggio al Teatro 5 di Cinecittà.

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