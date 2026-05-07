Checco Zalone non ha partecipato ai David di Donatello 2026, spiegando che la sua assenza è dovuta a motivi personali. Durante la serata, non ha ritirato il Premio dello Spettatore, che gli era stato assegnato. La sua presenza avrebbe potuto rappresentare un elemento di spicco per l'evento, ma non ha preso parte alla cerimonia. La sua assenza è stata comunicata prima dell'inizio dell'evento.

In realtà sembra che Letta, per sua stessa ammissione, abbia fatto una gaffe in diretta non solo perché ha confuso Luca Medici - vero nome di Checco Zalone - con il fratello Francesco, ma anche perché lì per lì non ricordava probabilmente il vero cognome dell'attore e sceneggiatore, ma il punto non è questo, il punto è un altro: perché Checco Zalone non è stato presente ai David? Interpellato da noi di Vanity Fair, l'ufficio stampa dell'artista ha spiegato che Medici non ha potuto presenziare all'evento per «motivi personali». Peccato, perché in una cerimonia trascinata in un lungo e in largo - ma soprattutto in lungo,...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Checco Zalone assente ai David di Donatello 2026 «per motivi personali». Ma sarebbe stato l'unico a salvare la cerimonia

Zalone ai David di Donatello, ma c'è chi storce il naso - Vita in diretta 03/04/2026

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