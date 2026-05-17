mi ricandido per finire quello che ho iniziato

Domenico Ciaffaroni ha annunciato la sua intenzione di candidarsi nuovamente a Montefortino, puntando al sesto mandato. Ha spiegato che desidera completare il lavoro iniziato negli anni passati e proseguito con la collaborazione della squadra e della comunità locale. La decisione arriva dopo un periodo di attività e impegno sul territorio, con l’obiettivo di portare avanti i progetti avviati e rispondere alle esigenze della cittadinanza. La candidatura sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

A Montefortino Domenico Ciaffaroni punta al sesto mandato. Perché ricandidarsi? "Per continuare il lavoro avviato in questi anni insieme alla squadra e alla comunità. Montefortino ha affrontato momenti difficili: il sisma, le crisi economiche e sociali che ne sono seguite, ma non si è mai fermata. Oggi siamo in una fase decisiva: molti progetti sono stati finanziati, tante opere sono partite e la ricostruzione sta entrando nella sua fase conclusiva. Ho scelto di ricandidarmi perché credo sia fondamentale garantire continuità amministrativa per portare a termine gli impegni presi e costruire un futuro per Montefortino". Quali i punti del programma? "Far crescere Montefortino senza perdere la sua identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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