Trump | Sulla base di quello che mi hanno detto Steve Jared Pete e Marco ho pensato che l’Iran stava per attaccarci

Un ex presidente ha dichiarato di aver pensato a un possibile attacco dell’Iran, basandosi sulle informazioni fornite da alcuni collaboratori, tra cui Steve, Jared, Pete e Marco. Ha riferito che la situazione stava rapidamente peggiorando e si trovava vicino al punto di non ritorno, e ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno considerato questa situazione inaccettabile.

“La situazione stava degenerando molto velocemente, il punto di non ritorno. gli Stati Uniti l’hanno trovato inaccettabile. Secondo me, sulla base di quello che mi hanno detto Steve e Jared e Pete e altri.Marco era così coinvolto nella questione.che ho pensato che stavano per attaccarci. Penso che avrebbero – se non l’avessimo fatto nel momento in cui l’abbiamo fatto, penso che avessero in mente di attaccarci. Se avete notato, hanno fatto qualcosa che è stato molto stupido, direi. Hanno attaccato i loro vicini, e i loro vicini erano in gran parte neutrali o per lo meno non sarebbero stati coinvolti e sono stati attaccati. E questa cosa ha avuto l’effetto contrario”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

