Nasce una notizia riguardante un’influencer ed ex corteggiatrice di un noto programma televisivo, che ha condiviso sui social il suo ricovero in ospedale. La donna ha spiegato di aver avuto un improvviso gonfiore al collo, che ha richiesto un intervento chirurgico, e di aver pianto mentre un’infermiera le teneva la mano. Nei giorni precedenti, si era sottoposta a una biopsia per prelevare tessuto da un linfonodo ingrossato.

L’influencer ed ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Natalia Paragoni è finita in ospedale. È lei stessa a raccontare sui social quanto avvenuto nei giorni scorsi, quando si è dovuta sottoporre a una biopsia per prelevare del tessuto da un linfonodo ingrossato. “ Non vi ho mai parlato di questa cosa che dovevo fare oggi” esordisce nella clip rivolgendosi ai propri follower, che solo su Instagram sono oltre 1 milione. “Da circa un mesetto, da quando mi ero ammalata forte, è uscito questo bozzo, questa palla che dall’ecografia che ho fatto la settimana scorsa è un linfonodo grosso”. Paragoni non nasconde di essersi allarmata, anche perché è in dolce attesa: “ Mi sono preoccupata, mi hanno detto che bisognava fare la biopsia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi è uscita una palla sul collo e mi hanno operata. Sono andata nel panico, l’infermiera mi teneva la mano perché piangevo”: Natalia Paragoni in ospedale

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