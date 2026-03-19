Un rappresentante della Lombardia ha dichiarato che si sta lavorando per ottenere un incremento nel fondo destinato al trasporto pubblico e che si spera di ricevere più di quanto previsto. Ha aggiunto che si sta cercando di evitare che la somma assegnata rimanga tra i 50 e i 70 milioni di euro, sottolineando l’impegno della regione per ottenere risorse aggiuntive.

Milano – “Noi ci stiamo battendo per avere qualcosa in più. E ci aspettiamo che quest’anno qualcosa in più arrivi”. Quanto in più, esattamente? “Con i criteri di riparto tradizionali, la Lombardia perde dai 50 ai 70 milioni di euro ”. Aspettative, numeri e parole di Franco Lucente. Aspettative, numeri e parole riferite alla ripartizione del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale. Proprio ieri le Regioni hanno lanciato un allarme: “Il trasporto pubblico locale e regionale rischia l’interruzione per mancanza di fondi”. E hanno inviato al Governo una richiesta urgente: “Che sia emanato al più presto il decreto che trasferisce alle Regioni l’80% dei 5 miliardi di euro del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fondo per il trasporto pubblico, Lucente: “Mi aspetto di più per la Lombardia, basta smenarci dai 50 ai 70 milioni”

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