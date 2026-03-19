Fondo per il trasporto pubblico Lucente | Mi aspetto di più per la Lombardia basta smenarci dai 50 ai 70 milioni
Un rappresentante della Lombardia ha dichiarato che si sta lavorando per ottenere un incremento nel fondo destinato al trasporto pubblico e che si spera di ricevere più di quanto previsto. Ha aggiunto che si sta cercando di evitare che la somma assegnata rimanga tra i 50 e i 70 milioni di euro, sottolineando l’impegno della regione per ottenere risorse aggiuntive.
Milano – “Noi ci stiamo battendo per avere qualcosa in più. E ci aspettiamo che quest’anno qualcosa in più arrivi”. Quanto in più, esattamente? “Con i criteri di riparto tradizionali, la Lombardia perde dai 50 ai 70 milioni di euro ”. Aspettative, numeri e parole di Franco Lucente. Aspettative, numeri e parole riferite alla ripartizione del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale. Proprio ieri le Regioni hanno lanciato un allarme: “Il trasporto pubblico locale e regionale rischia l’interruzione per mancanza di fondi”. E hanno inviato al Governo una richiesta urgente: “Che sia emanato al più presto il decreto che trasferisce alle Regioni l’80% dei 5 miliardi di euro del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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