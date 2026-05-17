Mezzogiorno di fuoco

Da ilgiornale.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le temperature si alzeranno significativamente nelle ore centrali della giornata, portando un caldo intenso che interesserà molte zone. Sul fronte sportivo, il match in programma sarà particolarmente acceso, con due squadre che si contenderanno la vittoria fino all’ultimo minuto. La gara si svolgerà in un’atmosfera tesa, con i giocatori pronti a dare il massimo sotto il sole cocente. Le condizioni meteorologiche e l’alta intensità della sfida sono elementi che caratterizzeranno questa giornata calcistica.

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Farà caldo, molto caldo. E sarà, tanto per cambiare, un mezzogiorno calcistico di fuoco. Perché alla fine di un paio di ore, scollinando il pranzo domenicale, avremo uno scenario più chiaro sulla prossima partecipazione alla Champions che vede al momento 5 squadre impegnate in altrettante sfide, tutte accumunate allo stesso orario per rispettare uno dei pochi requisiti ancora in vigore, la contemporaneità in occasione degli ultimi due turni di torneo. Il Napoli (70 punti), a Pisa, viaggia leggero e senza particolari affanni: deve conquistare 3 punti per essere matematicamente al sicuro di un piazzamento che vale tra 60 e 70 milioni, nella scia irraggiungibile dell'Inter impegnata invece nella celebrazione dello scudetto numero 21. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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