Statale 36 incidente e lavori | mezzogiorno di fuoco per la viabilità lecchese

Un incidente si è verificato sul ponte Manzoni, lungo la Statale 36 in direzione sud, causando l’interruzione temporanea della circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La viabilità lecchese è andata in tilt, con lunghe code che si sono formate fino al centro città. Contestualmente, sono in corso lavori sulla stessa strada.

Un incidente sul ponte Manzoni in direzione sud lungo la Statale 36 e lunghe code fino in centro città. Un'altra mattina da dimenticare quella di oggi, venerdì 27 febbraio, per chi viaggia tra Lecco e paesi limitrofi. Uno schianto (che fortunatamente non sarebbe grave) avvenuto verso le ore 11.45.