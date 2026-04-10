Passeggiata sui lungarni di Mezzogiorno parte II

Prosegue il tour lungo i lungarni di Mezzogiorno, nel quartiere di Kinzica, un’area ricca di storia e di testimonianze architettoniche. Durante la passeggiata si visitano edifici civili e religiosi, alcuni dei quali risalgono a diversi secoli fa. Si osservano dettagli e particolari che riflettono il passato della città, mentre vengono condivise alcune curiosità legate a questo quartiere antico. La visita permette di conoscere meglio la storia locale attraverso gli aspetti più rappresentativi delle sue strutture.

Continuano le passeggiate alla scoperta dei nostri splendidi lungarni. Riprendiamo il lato di Mezzogiorno nell' antico quartiere di Kinzica, facendo una passeggiata nella quale parleremo dei palazzi, civili e religiosi, delle curiosità, riscoprendo la città e la sua Storia.Il ritrovo è sabato 18. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Mercato sui lungarniLa primavera esplode sui lungarni con il grande mercato organizzato da Fiva Confcommercio Pisa e Il Mercato del Forte 2.

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La pasquétta di solito si festeggia con gite in campagna o picnic in qualche bel parco, noi ne approfittiamo per fare una passeggiata nella nostra "foresta d'Acanto" e lungo le calli di questa splendida città, Venezia. Buona Pasquetta o Lunedì dell'Angelo! x.com