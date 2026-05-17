Mette-Marit di Norvegia sempre più debole ossigeno e attacco di tosse in pubblico
Durante le celebrazioni del 17 maggio, giorno della Festa Nazionale in Norvegia, la principessa ha partecipato a un evento pubblico, apparendo visibilmente indebolita. Durante l'incontro, ha avuto bisogno di ossigeno e ha tossito ripetutamente, attirando l'attenzione dei presenti. La sua presenza in pubblico ha suscitato nuove preoccupazioni riguardo alle sue condizioni di salute, già oggetto di discussione nelle settimane precedenti. La famiglia reale non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulla situazione.
La ricomparsa pubblica di Mette-Marit durante le celebrazioni del 17 maggio, giorno della Festa Nazionale in Norvegia, ha immediatamente riacceso la preoccupazione sulle sue condizioni di salute. La futura Regina ha preso parte alla tradizionale parata a Skaugum, ad Asker, insieme al marito Haakon e al figlio Sverre Magnus, apparendo però visibilmente debilitata. A colpire è stata soprattutto la presenza di una cannula nasale utilizzata per ricevere ossigeno supplementare, segnale evidente delle difficoltà respiratorie con cui la Principessa convive da tempo a causa della fibrosi polmonare diagnosticata nel 2018. Nel corso della cerimonia, la 52enne è stata costretta più volte a sistemare il dispositivo con l’aiuto del marito, mentre le telecamere immortalavano i momenti di evidente affaticamento. 🔗 Leggi su Dilei.it
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Il 17 maggio è un giorno di festa in Norvegia e nessun membro della famiglia reale vorrebbe mancarlo. Nonostante la sua malattia respiratoria, la principessa ereditaria Mette-Marit era presente insieme al principe ereditario Haakon e al principe Sverre Magnu x.com
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