Mette-Marit di Norvegia sempre più debole ossigeno e attacco di tosse in pubblico

Durante le celebrazioni del 17 maggio, giorno della Festa Nazionale in Norvegia, la principessa ha partecipato a un evento pubblico, apparendo visibilmente indebolita. Durante l'incontro, ha avuto bisogno di ossigeno e ha tossito ripetutamente, attirando l'attenzione dei presenti. La sua presenza in pubblico ha suscitato nuove preoccupazioni riguardo alle sue condizioni di salute, già oggetto di discussione nelle settimane precedenti. La famiglia reale non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulla situazione.

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