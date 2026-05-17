Mette-Marit di Norvegia sempre più debole ossigeno e attacco di tosse in pubblico

Da dilei.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le celebrazioni del 17 maggio, giorno della Festa Nazionale in Norvegia, la principessa ha partecipato a un evento pubblico, apparendo visibilmente indebolita. Durante l'incontro, ha avuto bisogno di ossigeno e ha tossito ripetutamente, attirando l'attenzione dei presenti. La sua presenza in pubblico ha suscitato nuove preoccupazioni riguardo alle sue condizioni di salute, già oggetto di discussione nelle settimane precedenti. La famiglia reale non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulla situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La ricomparsa pubblica di Mette-Marit durante le celebrazioni del 17 maggio, giorno della Festa Nazionale in Norvegia, ha immediatamente riacceso la preoccupazione sulle sue condizioni di salute. La futura Regina ha preso parte alla tradizionale parata a Skaugum, ad Asker, insieme al marito Haakon e al figlio Sverre Magnus, apparendo però visibilmente debilitata. A colpire è stata soprattutto la presenza di una cannula nasale utilizzata per ricevere ossigeno supplementare, segnale evidente delle difficoltà respiratorie con cui la Principessa convive da tempo a causa della fibrosi polmonare diagnosticata nel 2018. Nel corso della cerimonia, la 52enne è stata costretta più volte a sistemare il dispositivo con l’aiuto del marito, mentre le telecamere immortalavano i momenti di evidente affaticamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

mette marit di norvegia sempre pi249 debole ossigeno e attacco di tosse in pubblico
© Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia sempre più debole, ossigeno e attacco di tosse in pubblico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La principessa Mette-Marit di Norvegia al National Day più difficile di sempre

Mette-Marit di Norvegia riappare con la macchina per l’ossigeno, accompagnata dai figli Sverre Magnus e Ingrid AlexandraI principi hanno ospitato a palazzo un ricevimento per gli atleti che hanno partecipato alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina.

mette marit di mette marit di norvegiaLa principessa Mette-Marit di Norvegia al National Day più difficile di sempreIl principe Sverre Magnus ha dovuto aiutare sua madre con la macchina per l'ossigeno di cui ha bisogno a causa della sua malattia polmonare ... vanityfair.it

Mette-Marit di Norvegia riappare in pubblico con la spilla della zia che l’odiavaRitorno in pubblico, a sorpresa, della Principessa Mette-Marit di Norvegia. Il Palazzo Reale di Oslo ha modificato il programma ufficiale della visita di Stato dei sovrani del Belgio per includere la ... dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web