La principessa Mette-Marit di Norvegia al National Day più difficile di sempre

Durante il National Day, la principessa Mette-Marit ha affrontato una giornata complicata, con il principe Sverre Magnus che ha aiutato sua madre a gestire la macchina per l'ossigeno. La famiglia reale norvegese si è presentata all'evento, nonostante le difficoltà legate alle condizioni di salute della principessa. La giornata si è svolta comunque con la partecipazione alla cerimonia ufficiale e alle tradizionali celebrazioni pubbliche, con immagini che mostrano la principessa in compagnia dei familiari.

Alle 10.30 Mette-Marit si è affacciata al balcone del Palazzo Reale di Oslo con il re Harald e la regina Sonja, il marito principe Haakon e il figlio Sverre Magnus, ma si è poi sentita troppo debole e si è ritirata a riposare mentre il resto della famiglia assisteva a una parata. La principessa portava un catetere nasale collegato a un ventilatore, un dispositivo che, secondo il quotidiano norvegese Aftenposten, suo figlio ha dovuto spostare sul balcone per darle l'ossigeno supplementare di cui ha bisogno a causa della sua fibrosi polmonare. Si era già esposta così in pubblico, ad aprile, mesi dopo l'annuncio che l'équipe medica aveva iniziato a prepararla per un possibile trapianto di polmoni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Crown Princess Mette-Marit getting extra oxigen, during the celebrations of the National Day

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