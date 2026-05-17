Per il fine settimana del 17 maggio 2026, le condizioni meteorologiche in Italia sono previste come instabili. Sono attese piogge intense in diverse regioni e nevicate sulle Alpi. Le temperature dovrebbero registrare un calo rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni indicano un peggioramento del tempo con fenomeni di pioggia e neve, influendo sulle attività all’aperto e sulla circolazione stradale. La situazione meteorologica rimarrà variabile durante tutto il fine settimana.

Il weekend del 17 maggio 2026 si preannuncia caratterizzato da un meteo instabile in Italia. Le previsioni indicano piogge intense, nevicate sulle Alpi e un abbassamento delle temperature. Sabato sarà la giornata più critica, con temporali e grandinate attesi in diverse regioni. Domenica, invece, si prevede un miglioramento generale, ma con qualche piovasco residuo. Mediaset risponde a Barbara D’Urso: le sue pretese sono infondate Sabato di maltempo: piogge e neve sulle Alpi. Sabato, l’Italia sarà colpita da un forte maltempo. Le regioni del Nord vedranno rovesci e temporali, con possibilità di grandine e forti raffiche di vento. Le Alpi saranno imbiancate dalla neve fino a 1500 metri, un evento insolito per questa stagione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Meteo weekend 17 maggio 2026: piogge e neve in arrivo in Italia

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meteo Italia per venerdì 15 maggio 2026: forti piogge. Meteo Italiano

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