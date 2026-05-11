Meteo l’instabilità non lascia l’Italia | in arrivo piogge freddo e neve in montagna

Da zon.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si trova ancora sotto l’effetto di un fronte di maltempo che porta con sé temporali, un calo delle temperature e nevicate in montagna, in particolare nelle zone del Centro-Nord. Le condizioni meteorologiche resteranno instabili nei prossimi giorni, con piogge che interesseranno diverse regioni e temperature in diminuzione. La neve si aspetta a quote montane, creando ulteriori disagi nelle aree interessate.

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Nuova fase di maltempo sulla Penisola con temporali, calo delle temperature e neve sulle montagne del Centro-Nord L’instabilità continuerà a interessare l’Italia anche nei prossimi giorni. Secondo gli esperti di 3BMeteo, una serie di nuove perturbazioni porterà ancora piogge, temporali, venti sostenuti e un sensibile calo delle temperature su diverse regioni della Penisola. A fare il punto è il meteorologo Manuel Mazzoleni, che sottolinea come quest’anno verrà rispettata la tradizione dei cosiddetti “Santi di Ghiaccio”, il periodo compreso tra l’11 e il 14 maggio associato storicamente a un ritorno improvviso del freddo. “Santi di Ghiaccio”, tradizione rispettata.🔗 Leggi su Zon.it

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