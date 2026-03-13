Meteo Italia nuova perturbazione in arrivo | weekend con pioggia e neve

Una nuova perturbazione sta attraversando l’Italia, portando pioggia e neve sulle Alpi mentre si sposta dal Nord verso il Mediterraneo. La settimana si è caratterizzata per condizioni meteorologiche instabili, con venti e precipitazioni che coinvolgono diverse regioni. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà a interessare il Paese nel corso del fine settimana.

Roma - Settimana meteorologicamente instabile con una perturbazione che dal Nord scenderà verso il Mediterraneo portando piogge, vento e nevicate sulle Alpi. Una nuova fase di instabilità atmosferica è destinata a interessare l'Italia nei prossimi giorni, con una perturbazione in arrivo dall'Atlantico pronta a attraversare il Paese dal Nord fino alle isole maggiori nel corso del fine settimana. La giornata di venerdì 13 marzo sarà caratterizzata da condizioni generalmente più stabili, con ampie schiarite su gran parte del territorio e qualche episodio di variabilità nelle zone interne dell'Appennino. Al Nord il tempo si presenterà inizialmente tranquillo, anche se non mancheranno foschie e nubi basse sulle pianure nelle prime ore della giornata.