Meteo settimana 18-24 maggio 2026 | cosa cambia in Italia

La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 in Italia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Dopo una domenica con tempo stabile, i primi giorni lavorativi mostreranno un peggioramento con rovesci e temporali diffusi in varie aree del paese. Le previsioni indicano un inizio di settimana con precipitazioni frequenti, che coinvolgeranno diverse regioni. Le condizioni atmosferiche si manterranno instabili per alcuni giorni, influenzando le giornate di lavoro e le attività all’aperto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il meteo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 sarà segnato da un avvio instabile in Italia. Dopo una domenica più stabile, l’inizio della nuova settimana porterà rovesci e temporali in diverse zone. Le temperature resteranno inizialmente sotto la media, ma nei giorni successivi potrebbe arrivare un rialzo più deciso. La tendenza indica quindi una settimana divisa tra instabilità e possibile ritorno dell’alta pressione. Mediaset risponde a Barbara D’Urso: le sue pretese sono infondate Settimana al via con instabilità. Lunedì 18 maggio il tempo tornerà più variabile. Un impulso instabile potrà favorire piogge e temporali, soprattutto al Nord e nelle aree interne del Centro-Sud. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Meteo settimana 18-24 maggio 2026: cosa cambia in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Meteo della settimana con CH Meteo Sullo stesso argomento Oroscopo prossima settimana, 18-24 maggio 2026: Luna Nuova in ToroStasera alle 20:00 si apre la Luna Nuova in Toro: l'ultima del ciclo prima che Urano completi la sua transizione in Gemelli. Oroscopo della prossima settimana, 18-24 maggio 2026: Marte in Toro, Venere in Cancro, Sole in GemelliL'oroscopo della prossima settimana dal 18 al 24 maggio 2026 si muove sopra tre cambi di segno: Marte arriva in Toro lunedì sera, Venere si sposta in... METEO PARIS Temp max le 30/04 : 25°C (normale = 18) Prévisions : 01/05 : 26 02/05 : 24 03/05 : 20 04/05 : 18 05/05 : 18 06/05 : 18 x.com