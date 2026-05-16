Oroscopo prossima settimana 18-24 maggio 2026 | Luna Nuova in Toro

La prossima settimana si apre con l'evento della Luna Nuova in Toro, previsto alle ore 20:00. Questa Luna Nuova rappresenta l'ultima del ciclo prima che Urano completi il suo passaggio in Gemelli. La fase avviene in un momento in cui si verificano anche altri movimenti astronomici legati a questi corpi celesti. L'evento interessa gli aspetti astrologici e si colloca in un periodo di cambiamenti legati alle posizioni dei pianeti nel cielo.

Stasera alle 20:00 si apre la Luna Nuova in Toro: l'ultima del ciclo prima che Urano completi la sua transizione in Gemelli. È una semina di pratica concreta, di valori materiali, di fondamenta. La settimana che parte da lunedì sviluppa quel seme con tre cambi di segno consecutivi: Marte entra in Toro lunedì sera, Venere passa in Cancro martedì all'alba, il Sole apre la stagione dei Gemelli giovedì. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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