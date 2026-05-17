Meteo finisce il maltempo | torna il sole su tutta l’Italia
Dopo giorni di pioggia e cielo coperto, il maltempo lascia spazio a giornate di sole su tutta la penisola. Le previsioni indicano che l’anticiclone garantirà condizioni di stabilità atmosferica nei prossimi giorni. Tuttavia, alcune aree potrebbero ricevere ancora qualche pioggia, soprattutto nelle zone montuose e nelle regioni settentrionali. Si attendono variazioni delle temperature, con un possibile aumento che porterà a un’ondata di caldo. Restano comunque alcune incognite sulle tempistiche esatte e sulle zone più interessate dall’aumento termico.
? Domande chiave Quando arriverà l'ondata di caldo che farà schizzare i termometri?. Quali zone rischiano ancora piogge nonostante il ritorno del sole?. Come influenzerà la perturbazione dai Balcani la stabilità della settimana?. Perché l'anticiclone potrebbe rivelarsi solo un breve fuoco di paglia?.? In Breve Lunedì 18 e martedì 19 maggio possibili piovaschi tra Nord e Centro Italia.. Mercoledì 20 maggio arriva l'anticiclone sub-tropicale con stabilità su tutta la penisola.. Giovedì 21 e venerdì 22 maggio temperature fino a 28 gradi in pianura.. Circolazione ciclonica sui Balcani mantiene instabilità residua nelle zone montane nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
FINALMENTE IL SOLE! Quando finisce il maltempo Previsioni 16-18 Maggio
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