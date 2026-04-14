Un fronte di maltempo continua a interessare l’Italia, portando piogge intense e venti forti su diverse regioni. La seconda perturbazione del mese mantiene condizioni di cielo coperto e precipitazioni sparse, rallentando la ripresa del tempo stabile. Gli esperti prevedono che questa ondata di maltempo durerà ancora alcune ore, prima di lasciare spazio a schiarite e temperature in graduale aumento.

L’Italia è ancora alle prese con la seconda perturbazione del mese, un sistema ciclonico che negli ultimi giorni ha portato piogge diffuse e venti sostenuti su gran parte del Paese. Anche mercoledì 15 aprile, gli effetti del vortice saranno evidenti soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, con timidi segnali di miglioramento al Nord-Ovest. A partire da giovedì, tuttavia, si assisterà ad un'inversione di tendenza, con temperature in aumento e condizioni più tipicamente primaverili destinate ad accompagnare l'intero fine settimana. Tempo ancora largamente instabile, mercoledì 15 aprile, su gran parte dell'Italia. Nella prima metà della giornata sono attese piogge tra Venezie ed Emilia Romagna, e precipitazioni particolarmente intense sulle regioni centrali adriatiche e al Sud.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meteo, ancora maltempo e vento sull'Italia: ecco quando torna il sole

Meteo, torna il freddo sull’Italia: ecco quando cambia tuttoChi pensava che l’Italia si stesse avviando verso un clima più mite con l’arrivo della primavera dovrà rivedere le proprie aspettative.

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