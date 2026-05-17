Meteo della settimana | temporali fino a martedì poi la svolta semiestiva
L'inizio della settimana sarà caratterizzato da temporali e piogge diffuse, con alcune zone che registrano precipitazioni più intense. Le condizioni meteo resteranno instabili fino a martedì, quando sono previste diverse perturbazioni. A partire da metà settimana, invece, si assisterà a un netto cambio di scenario, con temperature in aumento e un ritorno a condizioni più miti e soleggiate. Le previsioni indicano un passaggio da condizioni di maltempo a un clima più stabile e semiestivo.
La perturbazione nord-atlantica che ha interessato l’Italia nei giorni scorsi è ormai in viaggio verso i Balcani. Il tempo è stato finora in prevalenza soleggiato su gran parte del Paese, con valori termici in lieve ripresa e massime intorno ai 21-22 gradi nelle principali città. La nuova settimana, tuttavia, si aprirà all'insegna della variabilità e del maltempo a causa del passaggio di un nuovo impulso instabile di origine atlantica. Poi, da mercoledì 20 maggio, l’alta pressione dovrebbe estendersi in modo marcato sullo Stivale, dando il via a una fase decisamente primaverile. Lunedì 18 maggio, tempo prevalentemente soleggiato sulle regioni di Centro-Sud e sulle Isole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Previsioni Meteo, torna il maltempo con piogge, temporali e nevicate: c'è la data esatta!
Sullo stesso argomento
Caldo anomalo con 25° a Milano fino a quando? Rischio forti temporali e grandine: la data della svolta meteoMilano, 10 aprile 2026 – Caldo anomalo a Milano dove sembra più estate che primavera.
Previsioni meteo Lombardia: temporali e temperature in calo, poi la svoltaMilano, 20 aprile 2026 –Un passaggio di bassa pressione proveniente da nord porterà instabilità nei cieli della Lombardia nella prima parte della...
Meteo Calabria tra sole e temporali improvvisi nel cuore della settimana: Dopo una fase stabile, il tempo torna più dinamico anche in Calabria. L’alta pressione, ancora presente, viene disturbata da correnti più fresche provenienti dai Balcani che porteranno... - Facebook facebook
#meteo #FVG Cielo in prevalenza coperto. Nel corso della giornata rovesci e temporali sparsi, presenti a più riprese; non si escludono del tutto temporali localmente forti sulla pianura. x.com
Meteo della settimana: temporali fino a martedì, poi la svolta semiestivaL'avvio della settimana sarà scosso da maltempo e precipitazioni localizzate. Ecco le regioni più colpite ... msn.com
Meteo, inizio settimana instabile poi caldo in aumento: le previsioniDebole perturbazione in avvicinamento: aumenta l'instabilità prima al Nord lunedì 18 maggio poi anche al Centro-sud martedì 19 maggio. Le previsioni meteo ... meteo.it
Se la tua personalità fosse un modello meteorologico, quale sarebbe?? reddit