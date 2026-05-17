Meteo della settimana | temporali fino a martedì poi la svolta semiestiva

L'inizio della settimana sarà caratterizzato da temporali e piogge diffuse, con alcune zone che registrano precipitazioni più intense. Le condizioni meteo resteranno instabili fino a martedì, quando sono previste diverse perturbazioni. A partire da metà settimana, invece, si assisterà a un netto cambio di scenario, con temperature in aumento e un ritorno a condizioni più miti e soleggiate. Le previsioni indicano un passaggio da condizioni di maltempo a un clima più stabile e semiestivo.

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