Nella prima parte della settimana, la Lombardia sarà interessata da un fronte di bassa pressione proveniente da nord, che determinerà condizioni di instabilità atmosferica. Durante questo periodo, si registreranno temporali e un calo delle temperature, con correnti orientali fresche e umide che interesseranno la Pianura Padana. La situazione si prevede in evoluzione nei prossimi giorni, con un possibile cambiamento nelle condizioni meteo.

Milano, 20 aprile 2026 –Un passaggio di bassa pressione proveniente da nord porterà instabilità nei cieli della Lombardia nella prima parte della settimana, a causa di afflusso d i correnti orientali fresche e umide sulla Pianura Padana. Da oggi, lunedì 20 aprile a mercoledì, saranno possibili a tratti locali rovesci o temporali ed è attesa una graduale diminuzione delle temperature massime. In seguito il rinforzo dell'alta pressione favorirà il bel tempo primaverile. https:www.ilgiorno.itvideotemporale-nella-notte-a-milano-tuoni-e-fulmini-squarciano-la-citta-jiuwfgqs Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo a cura del Centro geofisico prealpino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Previsioni meteo Lombardia: temporali e temperature in calo, poi la svolta

Pronto Meteo Lombardia - Previsioni per il 16 Marzo 2026

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