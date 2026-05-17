Meteo capriccioso sull’Amiata Stagione estiva l’inaugurazione slitta a causa di pioggia e neve

Ieri avrebbe dovuto essere il giorno di apertura del Bike Park dell’Amiata, ma le condizioni meteorologiche hanno causato un ritardo di ventiquattro ore. Pioggia e neve hanno impedito di svolgere le attività previste e hanno portato gli organizzatori a spostare l’evento all’indomani. La stagione estiva inizia così con un clima imprevedibile, che ha influenzato il programma pianificato per la giornata. Nessun dettaglio sulle nuove date o possibili modifiche è stato ancora comunicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui