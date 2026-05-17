Meteo capriccioso sull’Amiata Stagione estiva l’inaugurazione slitta a causa di pioggia e neve
Ieri avrebbe dovuto essere il giorno di apertura del Bike Park dell’Amiata, ma le condizioni meteorologiche hanno causato un ritardo di ventiquattro ore. Pioggia e neve hanno impedito di svolgere le attività previste e hanno portato gli organizzatori a spostare l’evento all’indomani. La stagione estiva inizia così con un clima imprevedibile, che ha influenzato il programma pianificato per la giornata. Nessun dettaglio sulle nuove date o possibili modifiche è stato ancora comunicato.
Castel del Piano, 17 maggio 2026 – Ieri doveva essere il grande giorno dell’inaugurazione ufficiale del Bike Park dell’Amiata, ma il maltempo ha costretto gli organizzatori a rimandare tutto di ventiquattro ore. Le precipitazioni della notte tra venerdì e ieri e la neve caduta nella parte alta della montagna hanno infatti reso impossibile garantire le necessarie condizioni di sicurezza per l’apertura della seggiovia e dei percorsi. Lo stop, annunciato da Amiata Freeride e dalla società Isa, ha fatto slittare l’avvio ufficiale della stagione, che prende finalmente il via oggi con l’apertura regolare dei servizi del bike park. Alcuni trail o strutture potrebbero tuttavia rimanere temporaneamente chiusi qualora le condizioni del terreno non consentissero ancora la piena percorribilità in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Meteo, freddo e maltempo sull'Italia. Arriva un ciclone carico di vento, neve e pioggia anche al Sud
Meteo, weekend di maltempo: grandine, vento e neve fuori stagione sull’Italia oraRoma - Una saccatura atlantica porterà instabilità fino al fine settimana: sabato attesi fenomeni intensi, crollo termico, vento forte e neve in...