Nell'inizio di primavera, l’Italia si trova sotto l’effetto di maltempo e temperature in calo. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, a metà settimana un ciclone porterà vento, neve e pioggia, anche nelle regioni meridionali. Un'ampia massa d’aria fredda di origine artica sta interessando i settori centrali del continente, mentre un anticiclone si trova sull’Atlantico.

Freddo sull'Italia in questo inizio di primavera. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano a metà settimana, un robusto anticiclone sull'Atlantico e una massa d’aria fredda di estrazione artica è in discesa verso i settori centrali del vecchio continente. Nella giornata odierna avremo ancora condizioni meteo per lo più asciutte in Italia con nubi sparse e schiarite. Tra la sera e la notte però, avremo un peggioramento meteo con fenomeni più intensi su Nord-Est e medio Adriatico, neve in calo sulle Alpi fin verso i 300-400 metri. Giovedì vortice depressionario con nocciolo d’aria fredda in quota che si muoverà lungo l’Adriatico dispensando maltempo di stampo praticamente invernale sull'Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo, freddo e maltempo sull'Italia. Arriva un ciclone carico di vento, neve e pioggia anche al Sud

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