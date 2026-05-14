Un'area di instabilità atmosferica proveniente dall'Atlantico sta interessando l'Italia, portando condizioni di maltempo che si protrarranno fino a fine settimana. Le previsioni indicano che sabato si potranno verificare fenomeni intensi, accompagnati da un calo delle temperature, venti forti e nevicate in quota. La presenza di una saccatura atlantica influenzerà il clima in diverse regioni, determinando precipitazioni e venti sostenuti.

Roma - Una saccatura atlantica porterà instabilità fino al fine settimana: sabato attesi fenomeni intensi, crollo termico, vento forte e neve in montagna. L’Italia si prepara a una nuova fase di maltempo, con rovesci, temporali, possibili grandinate, vento sostenuto e un deciso calo delle temperature entro il fine settimana. Il quadro meteorologico è legato all’approfondimento di una saccatura atlantica sull’Europa occidentale, alimentata da aria fredda in discesa verso il Mediterraneo. La situazione, già instabile su parte del continente, tenderà a peggiorare tra venerdì e soprattutto sabato, quando il fronte perturbato raggiungerà il suo momento più incisivo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, weekend di maltempo: grandine, vento e neve fuori stagione sull’Italia ora

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