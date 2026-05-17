Dopo aver festeggiato lo Scudetto, il mercato dell’Inter si concentrerà sulle trattative in corso. Attualmente, si stanno valutando le cessioni di alcuni giocatori e le possibili acquisizioni per rafforzare la rosa. Le operazioni sono ancora in fase di definizione e non ci sono annunci ufficiali riguardo alle cifre o alle tempistiche. La società ha dichiarato che gli investimenti e le uscite verranno analizzate una volta conclusa la celebrazione del titolo.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, grande attesa per la festa Scudetto: solo dopo si farà il punto sulle cessioni e sugli acquisti. Ecco la strategia nerazzurra. Oggi l’Inter festeggia scudetto e Coppa Italia, salutando Acerbi, Sommer, Mkhitaryan e Darmian. Sui piani futuri, Repubblica svela: «Il fondo Oaktree non si opporrà alla linea del mercato misto tra giovani e giocatori esperti. Fra i pali, il principale candidato a raccogliere il testimone di Sommer è Josep Martinez. Lo spagnolo, titolare in finale di Coppa Italia, dovrà dimostrare maturità, a partire dalla puntualità agli allenamenti. Sullo sfondo resta Vicario del Tottenham, prima alternativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, prima la festa Scudetto e poi il punto su acquisti e cessioni: ecco le strategie nerazzurre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scudetto Inter, i cori e la festa dei tifosi sotto il pullman della squadra

Sullo stesso argomento

Mercato Inter, Ceccarini svela le strategie nerazzurre: «Da Bastoni ad Acerbi, fino a Muharemovic e Solet. Ecco tutti i movimenti…»di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Niccolò Ceccarini, nel suo consueto editoriale per Tmw, ha parlato così delle strategie nerazzurre in vista...

Mercato Inter, prima la missione Scudetto e poi all-in su Koné della Roma: ecco la strategia nerazzurradi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri programmano il futuro: prima la missione Scudetto e poi tutto su Manu Koné della Roma.

Si preannuncia una battaglia di mercato tra Inter e Milan, con i due club milanesi determinati ad assicurarsi le prestazioni di Mario #Gila prima della prossima estate. La Lazio è costretta a cederlo perché il suo contratto scade nel 2027. [ @sportmediaset] x.com

[Nico Schira] L'Inter sta monitorando Zion Suzuki come possibile obiettivo nel prossimo mercato di trasferimenti. reddit

Inter-Dumfries, futuro incerto: tra la clausola e l'assalto nerazzurro a Palestra, tutti gli scenariDopo quattro mesi di stop per l’infortunio alla caviglia, l'olandese è tornato protagonista nel momento decisivo. Ma tra il Mondiale e il mercato la sua estate si preannuncia rovente ... gazzetta.it

Inter, tutto sul mercato dopo Scudetto e Coppa Italia! I nomi di PedullàL'esperto di calciomercato ha ricostruito la situazione dell'Inter per quanto riguarda i profili in entrata verso l'estate. spaziointer.it