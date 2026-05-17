Mercato Inter prima la festa Scudetto e poi il punto su acquisti e cessioni | ecco le strategie nerazzurre

Da internews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver festeggiato lo Scudetto, il mercato dell’Inter si concentrerà sulle trattative in corso. Attualmente, si stanno valutando le cessioni di alcuni giocatori e le possibili acquisizioni per rafforzare la rosa. Le operazioni sono ancora in fase di definizione e non ci sono annunci ufficiali riguardo alle cifre o alle tempistiche. La società ha dichiarato che gli investimenti e le uscite verranno analizzate una volta conclusa la celebrazione del titolo.

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di Francesco Aliperta Mercato Inter, grande attesa per la festa Scudetto: solo dopo si farà il punto sulle cessioni e sugli acquisti. Ecco la strategia nerazzurra. Oggi l’Inter festeggia scudetto e Coppa Italia, salutando Acerbi, Sommer, Mkhitaryan e Darmian. Sui piani futuri, Repubblica svela: «Il fondo Oaktree non si opporrà alla linea del mercato misto tra giovani e giocatori esperti. Fra i pali, il principale candidato a raccogliere il testimone di Sommer è Josep Martinez. Lo spagnolo, titolare in finale di Coppa Italia, dovrà dimostrare maturità, a partire dalla puntualità agli allenamenti. Sullo sfondo resta Vicario del Tottenham, prima alternativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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