I nerazzurri stanno pianificando il loro mercato, puntando a vincere lo Scudetto prima di concentrarsi sull'acquisto di Manu Koné dalla Roma. La strategia dell'Inter si concentra su obiettivi immediati e successivi, con l'intenzione di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La squadra lavora per consolidare le proprie ambizioni e valutare possibili movimenti di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri programmano il futuro: prima la missione Scudetto e poi tutto su Manu Koné della Roma. I dettagli. Nonostante la delusione dell’ultimo derby, l’ Inter resta focalizzata sull’obiettivo tricolore, ma il futuro è già in costruzione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, indipendentemente dall’esito di questo campionato, la stagione 2026-27 segnerà l’inizio di una vera e propria rivoluzione tecnica. La dirigenza intende rinnovare un gruppo storico che ha dato molto, ma che ora necessita di sangue fresco e nuova fame per assecondare le richieste tattiche di Cristian Chivu. «Dimenticare i dolori di ieri e il derby ancora di traverso aiuta a pensare all’oggi, alla caccia suprema allo scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, prima la missione Scudetto e poi all-in su Koné della Roma: ecco la strategia nerazzurra

