L'Associazione AssoNEXT ha presentato una nuova roadmap con l’obiettivo di rendere il mercato dei capitali più accessibile alle piccole e medie imprese italiane. Attualmente, le PMI quotate incontrano difficoltà nel mantenere liquidità, visibilità e continuità nell’accesso ai fondi. La situazione evidenzia come il mercato italiano non riesca ancora a supportare adeguatamente le esigenze di queste imprese, che rappresentano una parte significativa del tessuto economico nazionale.

Il mercato italiano fatica ancora a garantire liquidità, visibilità e continuità nell’accesso ai capitali per le PMI quotate. Non basta favorire nuove quotazioni, ma bisogna costruire un ecosistema che le trattenga e le valorizzi nel tempo. E’ quanto emerso nel corso del convegno “PMI, mercati dei capitali e sovranità industriale tra criticità e prospettive – Opzioni di crescita per il sistema Italia”, organizzato da AssoNEXT, l’associazione delle PMI italiane quotate, che per l’occasione ha anche presentato una roadmap articolata in dodici proposte per rafforzare il mercato dei capitali italiano, con particolare riferimento al segmento Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mercato dei capitali più accessibile alle PMI: AssoNEXT presenta la roadmap

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