Droga e telefoni nel carcere di Bergamo l'ex latitante | Cocaina a 600 euro qui faccio i milioni

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane sono stati effettuati arresti nel carcere di Bergamo legati a un traffico di droga e al contrabbando di telefoni. Le indagini hanno portato alla scoperta di comunicazioni e scambi di messaggi tra un detenuto e la sua compagna, che rivelano modalità di consegna e distribuzione all’interno dell’istituto penitenziario. Tra le sostanze trovate, la cocaina viene quotata a circa 600 euro, e si parla anche di utilizzo di droni e corrieri per il trasporto.

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Droga e telefoni nel carcere di Bergamo con droni e corrieri: arrestati un detenuto e la compagna. Intercettazioni e chat svelano come funzionava il contrabbando all'interno dell'Istituto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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