Mercatini del San Bonaventura in festa
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della Manifestazione "San Bonaventura in Festa" nelle serate dal 5 al 7 e dal 12 al 14 Giugno 2026, a Mejaniga di Cadoneghe (PD), nel Sagrato della Parrocchia in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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