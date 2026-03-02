La Festa del Tartufo Primaverile è pronta tra stand gastronomici mercatini e cacce al tartufo

Domenica 8 marzo a Casola Valsenio si tiene la Festa del Tartufo Primaverile, un evento organizzato dalla Pro Loco con la collaborazione dei tartufai locali. La giornata prevede stand gastronomici, mercatini e cacce al tartufo, che coinvolgono visitatori e appassionati della zona. La manifestazione si svolge nel centro del paese, attirando sia residenti che turisti interessati alla tradizione e ai prodotti del territorio.

Domenica 8 marzo torna a Casola Valsenio la Festa del Tartufo Primaverile, organizzata dalla Pro Loco di Casola Valsenio in collaborazione con i tartufai casolani. Un'intera giornata dedicata al tartufo primaverile e alle eccellenze del territorio, tra natura, gusto e tradizione.