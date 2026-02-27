San Bonaventura al Palatino | il belvedere segreto con la vista più poetica su Roma antica

Nel cuore di Roma, un angolo nascosto offre una prospettiva unica sulla città antica. Si tratta di un punto di osservazione che svela scorci suggestivi e poco conosciuti, lontano dal trambusto turistico. Qui, il paesaggio si apre in modo inaspettato, regalando uno sguardo intimo sulla storia millenaria di Roma e sui resti che la raccontano.

A Roma c’è un luogo nel quale la città viene restituita e si ritrasforma in qualcosa di estremamente magico, un’immagine antica come la memoria stessa: il belvedere di San Bonaventura al Palatino. Arroccato in cima alla Via Sacra, circondato da silenziosi giardini, questo piccolo complesso francescano regala una delle vedute più suggestive della Città Eterna. Affacciandosi da qui, il Foro Romano, il Colosseo e il Colle Oppio sembrano quasi sospesi nell’aria, come se fossero stati disegnati per essere contemplati dall’alto. È un punto d’osservazione poetico, custodito da secoli di storia, spiritualità e discrezione. Leggi anche: — Il miglior punto per vedere Roma dall’alto? Sali 550 scalini e godrai di una vista mozzafiato San Bonaventura al Palatino: la chiesa nascosta tra storia e silenzio e il suo stupendo belvedere su tutta Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

