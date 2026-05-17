Mercati rionali coperti | contributi fino a 70 mila euro dalla Regione Abruzzo

Da chietitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato che la Regione Abruzzo ha predisposto un bando dedicato ai mercati rionali coperti, con contributi che possono arrivare fino a 70 mila euro. L’assessore alle Attività Produttive ha comunicato che l’avviso sarà pubblicato a breve sul Bollettino Ufficiale regionale, specificando i criteri per l’assegnazione delle risorse. Questa iniziativa mira a sostenere le attività commerciali nei mercati rionali della regione, favorendo interventi di miglioramento e ammodernamento degli spazi coperti.

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L’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, comunica che è in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo l’avviso del bando per l’approvazione dei criteri di finanziamento dei mercati rionali coperti. “La misura punta a rafforzare un settore che riteniamo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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