Mercati rionali coperti | contributi fino a 70 mila euro dalla Regione Abruzzo
È stato annunciato che la Regione Abruzzo ha predisposto un bando dedicato ai mercati rionali coperti, con contributi che possono arrivare fino a 70 mila euro. L’assessore alle Attività Produttive ha comunicato che l’avviso sarà pubblicato a breve sul Bollettino Ufficiale regionale, specificando i criteri per l’assegnazione delle risorse. Questa iniziativa mira a sostenere le attività commerciali nei mercati rionali della regione, favorendo interventi di miglioramento e ammodernamento degli spazi coperti.
L’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, comunica che è in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo l’avviso del bando per l’approvazione dei criteri di finanziamento dei mercati rionali coperti. “La misura punta a rafforzare un settore che riteniamo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
Al Mar 70 mila euro dalla Regione per il progetto espositivo dedicato a Nicola SamorìIl Museo d’arte della città di Ravenna (Mar) ha ottenuto un contributo della Regione Emilia-Romagna di 70 mila euro grazie al progetto espositivo...
Abruzzo, aiuti concreti per malati oncologici: contributi fino a 3mila euroL'Aquila - Pubblicato il nuovo bando regionale per sostenere le famiglie nelle spese legate ai percorsi di cura: domande online entro la scadenza...
Abruzzo, nuovi fondi per riqualificare i mercati rionali comunaliPESCARA – La Regione Abruzzo punta sulla riqualificazione dei mercati rionali comunali come leva di sviluppo economico e sociale. L’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca (nella foto) ha ... abruzzonews.eu
Commercio, Magnacca 'al via contributi per valorizzare mercati rionali'I mercati rionali comunali come valore aggiunto a sostegno del tessuto economico dei comuni abruzzesi. (ANSA) ... ansa.it