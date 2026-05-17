Mercati rionali coperti | contributi fino a 70 mila euro dalla Regione Abruzzo

È stato annunciato che la Regione Abruzzo ha predisposto un bando dedicato ai mercati rionali coperti, con contributi che possono arrivare fino a 70 mila euro. L’assessore alle Attività Produttive ha comunicato che l’avviso sarà pubblicato a breve sul Bollettino Ufficiale regionale, specificando i criteri per l’assegnazione delle risorse. Questa iniziativa mira a sostenere le attività commerciali nei mercati rionali della regione, favorendo interventi di miglioramento e ammodernamento degli spazi coperti.

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