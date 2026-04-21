Abruzzo aiuti concreti per malati oncologici | contributi fino a 3mila euro

È stato pubblicato un nuovo bando regionale in Abruzzo che prevede contributi fino a 3.000 euro per le famiglie con malati oncologici. La misura mira a coprire le spese legate alle cure e ai bisogni assistenziali. La richiesta può essere presentata presso gli uffici competenti entro la scadenza indicata nel bando. La finalità è offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà a causa delle malattie.

L'Aquila - Pubblicato il nuovo bando regionale per sostenere le famiglie nelle spese legate ai percorsi di cura: domande online entro la scadenza fissata La Regione Abruzzo attiva nuove misure di sostegno per le famiglie con pazienti oncologici, aprendo ufficialmente i termini per la richiesta di contributi economici destinati alle spese legate ai percorsi di cura. L’avviso, pubblicato dall’assessorato alle Politiche sociali, consente di presentare domanda fino al 22 giugno. Il provvedimento, in linea con quanto previsto dalla legge regionale 242023, prevede un supporto economico per coprire parte delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute durante le cure.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Abruzzo, aiuti concreti per malati oncologici: contributi fino a 3mila euro Notizie correlate Domande per contributi a malati oncologici: 200 mila euro per le famiglie abruzzesiAl via domande per contributi a malati oncologici in Abruzzo: il nuovo avviso pubblicato dall’assessorato alle Politiche sociali stabilisce che fino... Domande per contributi a malati oncologici: 200 mila euro destinati alle famiglie abruzzesiAl via domande per contributi a malati oncologici in Abruzzo: il nuovo avviso pubblicato dall’assessorato alle Politiche sociali stabilisce che fino... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Maltempo, appello delle Regioni al Governo: Subito aiuti per le aziende agricole; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: 10+ Bandi Attivi PMI. Danni da maltempo: l’Abruzzo sollecita il Governo per aiuti urgenti al comparto agricoloAbruzzo - Si è tenuta questa mattina a Verona, in occasione del Vinitaly, una riunione della Commissione politiche agricole (CPA) delle Regioni e delle Province autonome. Nel corso dell’incontro, ... terremarsicane.it