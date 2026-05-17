Merano blitz Alto Impatto | 49 identificati tra scuola e centro

A Merano, durante un'operazione di alto impatto, sono state identificate 49 persone tra una scuola e il centro cittadino. Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato gli agenti intervenuti sul posto. Durante i controlli nelle vicinanze della stazione, sono stati trovati oggetti e sostanze che sono ora al vaglio degli inquirenti. L'intervento ha coinvolto diverse forze dell'ordine e si è concentrato su alcune zone del centro urbano.

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