Merano blitz Alto Impatto | 49 identificati tra scuola e centro
A Merano, durante un'operazione di alto impatto, sono state identificate 49 persone tra una scuola e il centro cittadino. Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato gli agenti intervenuti sul posto. Durante i controlli nelle vicinanze della stazione, sono stati trovati oggetti e sostanze che sono ora al vaglio degli inquirenti. L'intervento ha coinvolto diverse forze dell'ordine e si è concentrato su alcune zone del centro urbano.
?? Punti chiave Chi è l'uomo arrestato per aver minacciato gli agenti? Cosa è stato trovato durante i controlli vicino alla stazione? Perché le forze dell'ordine hanno scelto proprio lo School Village? Come influirà questo blitz sulla sicurezza dei locali in centro??? In Breve 49 persone identificate tra cui 35 stranieri e 18 soggetti con precedenti. Un uomo albanese di 30 anni denunciato per minacce a un pubblico ufficiale. Controlli amministrativi effettuati su due esercizi pubblici n . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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