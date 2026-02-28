Blitz ad alto impatto tra Pomigliano e Brusciano | pistole con matricola abrasa e 402 proiettili in un’auto

Nella notte tra Pomigliano e Brusciano, i carabinieri hanno effettuato un blitz che ha portato al sequestro di 402 proiettili e di un’auto con pistole a matricola abrasa. Durante i controlli sono state identificate circa 90 persone, e un uomo è stato arrestato per droga. Sono in corso accertamenti balistici sulle armi sequestrate.

