Terni un arresto e tre stranieri identificati in un immobile Ater | il bilancio dell’operazione ‘Alto Impatto’
A Terni, durante un'operazione condotta negli ultimi giorni, sono stati arrestati un uomo e identificati tre cittadini stranieri all’interno di un immobile gestito dall’Ater. L’intervento rientra in una serie di attività di polizia chiamate operazioni ‘Alto Impatto’, che si svolgono regolarmente nel territorio da diversi mesi. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo ai motivi dell’intervento o alle generalità delle persone coinvolte.
Una costante operazione ad ‘Alto Impatto’ interessa ormai da diversi mesi anche il territorio di Terni. E’ finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina, del degrado urbano e dei reati predatori ed è disposta dal Questore Michele Abenante, coinvolgendo un servizio interforze. In.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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