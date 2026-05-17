Mentre l’acqua riposa | Cicia al Museo Lanciani

A Guidonia, presso il Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani” nel Convento San Michele Arcangelo, si tiene una mostra personale dell’artista Francesca Romana Cicia intitolata “Mentre l’acqua riposa”. L’esposizione presenta una serie di opere realizzate dall’artista e sarà aperta al pubblico in un periodo che non è stato specificato. La mostra si inserisce nel programma culturale del museo e mira a valorizzare il lavoro dell’artista attraverso le sue creazioni.

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