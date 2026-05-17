Mentre l’acqua riposa | Cicia al Museo Lanciani
A Guidonia, presso il Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani” nel Convento San Michele Arcangelo, si tiene una mostra personale dell’artista Francesca Romana Cicia intitolata “Mentre l’acqua riposa”. L’esposizione presenta una serie di opere realizzate dall’artista e sarà aperta al pubblico in un periodo che non è stato specificato. La mostra si inserisce nel programma culturale del museo e mira a valorizzare il lavoro dell’artista attraverso le sue creazioni.
Cosa: Mostra personale dell’artista Francesca Romana Cicia intitolata Mentre l’acqua riposa.. Dove e Quando: Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani”, Convento San Michele Arcangelo a Guidonia (RM). Inaugurazione 30 maggio 2026, visitabile fino al 28 giugno 2026.. Perché: Un’affascinante indagine immersiva su tempo e memoria, dove dipinti dalle profonde cromie blu e frammenti in ceramica dialogano in modo suggestivo con le antichità del museo.. Il panorama culturale del territorio romano si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento artistico. Il Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani” di Guidonia Montecelio apre le sue porte alla contemporaneità ospitando l’affascinante mostra personale intitolata Mentre l’acqua riposa, che vede protagonista l’artista Francesca Romana Cicia. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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