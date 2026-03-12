Incidente al Lago di Morasco | operaio cade in acqua mentre lavora alla diga… ma è solo un' esercitazione

Un operaio è caduto in acqua durante un intervento alla diga nel Lago di Morasco, in Val Formazza, ma si trattava di un'esercitazione organizzata dalle autorità locali. L'evento ha coinvolto un team di tecnici che simulavano un intervento di soccorso, senza che si siano registrati feriti o danni. La simulazione ha avuto luogo nel corso di una attività programmata di addestramento.

Un incidente al Lago di Morasco, in Val Formazza, dove un operaio è caduto in acqua mentre lavorava alla diga. ma per fortuna è solo un'esercitazione. L'esercitazione ha permesso ai soccorritori di testare procedure operative, attrezzature e tecniche di intervento in ambiente ghiacciato, con particolare attenzione all'approccio e all'avvicinamento in sicurezza alla persona in difficoltà. Le operazioni si sono concluse con il recupero del figurante con la barella e il successivo affidamento al personale sanitario. All'attività di addestramento ha infatti partecipato anche una squadra della Croce Rossa di Domodossola, nell'ottica di rafforzare il coordinamento tra le diverse componenti del sistema di soccorso.