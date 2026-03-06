Bimba di pochi mesi ustionata dall'acqua bollente mentre fa il bagnetto | elitrasportata al Niguarda

Una bambina di pochi mesi è rimasta ustionata dall'acqua bollente mentre faceva il bagnetto e è stata trasportata in eliambulanza al pronto soccorso del Niguarda. La mamma stava immergendo la figlioletta nella vasca quando si è verificato l'incidente. Le condizioni della bambina sono ancora da valutare, e i medici stanno monitorando il suo stato di salute.

Una bimba di meno di un anno si è ustionata con l'acqua calda appena la mamma l'ha immersa nella vasca per il bagnetto. Trasportata al Niguarda, le sue condizioni ora non sarebbero preoccupanti. L'episodio si è verificato a Villanterio, nel Pavese. 🔗 Leggi su Fanpage.it Orrore in Italia, bimba di 16 mesi ustionata dall’acqua bollente: è tragediaUn tragico incidente domestico si è verificato nella serata di venerdì a Vittoria, in provincia di Ragusa. Le arriva addosso acqua bollente: bimba di 16 mesi ustionata a VittoriaUna bambina di 16 mesi è rimasta ustionata ieri sera a Vittoria (Ragusa) da acqua bollente in casa. Tutti gli aggiornamenti su Bimba di pochi mesi ustionata dall 8217.... Temi più discussi: Schiacciata nel sonno dal padre, morta bimba di 10 mesi; Doppia tragedia nel Reatino, morte bimbe di 10 mesi e 2 anni; Cecilia ora ha un cuore nuovo, trapianto riuscito su una bimba di 11 mesi: ''Il nostro pensiero va anche ai genitori del donatore, hanno fatto un gesto di grande generosità; A Verona riuscito il trapianto di cuore su bimba di 11 mesi: Ma il pensiero va al piccolo Domenico. Su noi medici troppa pressione mediatica. Bimba di pochi mesi ustionata dall'acqua troppo calda del bagnetto: ricoverata in ospedaleUna bimba, che non ha ancora un anno, è rimasta ustionata dall' acqua troppo calda mentre la mamma le faceva il bagnetto a casa. Il fatto è successo oggi in un'abitazione di Villanterio (Pavia), ... milano.repubblica.it Verona, trapianto di cuore su una bimba di 11 mesi eseguito con successoL'intervento sulla piccola, del peso di appena 8 chili, è stato effettuato con successo all'ospedale di Borgo Trento ... rainews.it Una bimba di 9 anni resta bloccata sulla pista dell’Etna (Catania). Paura improvvisa, sci inchiodati, non riesce ad andare avanti. Mamma e papà provano a tranquillizzarla, ma serve un aiuto speciale. Arriva Francesco, sciatore della #Poliziadistato, che si avvi - facebook.com facebook