Domani sera alle 20,45 si svolgerà al PalaEstra la prima gara dei playoff di basket di serie B interregionale tra la Mens Sana e il College Basket Borgomanero. La squadra locale si sta preparando con gli allenamenti quotidiani, mentre il coach ha commentato che si tratta di una partita difficile. La sfida rappresenta l’inizio di una serie che si concluderà con l’eventuale accesso alla fase successiva del torneo.

La Mens Sana si allena al PalaEstra col mirino puntato su gara1 di domani sera alle 20,45 al PalaEstra contro il College Basket Borgomanero. A fare il punto in casa biancoverde, l’esterno Alessandro Nepi (foto): "Le sensazioni sono sicuramente positive dopo gli ottavi di finale perché siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo di passare il turno. Gara1 è stata un po’ una storia a sè visto il margine molto ampio che non fa testo. Gara2 a Jesi invece è stata una partita molto più vera e impegnativa, soprattutto per le difese che ci ha proposto Jesi. Però siamo riusciti ad affrontarle bene e alla fine abbiamo portato a casa il risultato". Adesso c’è Borgomanero che contro la Mens Sana ha vinto all’andata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale Play off. Mens Sana sfida Borgomanero. Nepi: "Sarà una partita tosta»

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