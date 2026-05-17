Meloni sollecita Ursula | Misure straordinarie per famiglie e imprese come facciamo con la difesa
La presidente del Consiglio ha scritto alla presidente della Commissione europea, chiedendo di estendere la deroga al Patto di Stabilità riguardo agli interventi contro il caro energia. La richiesta mira a consentire misure straordinarie per famiglie e imprese, simili a quelle adottate in ambito di difesa. La lettera è stata inviata in un momento di discussione sulle politiche europee relative alla gestione delle crisi economiche e energetiche, con l’obiettivo di ottenere una risposta prima che la situazione si complici ulteriormente.
Giorgia Meloni fa sentire la sua voce con l’Europa prima che sia troppo tardi. La presidente del Consiglio ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la deroga al Patto di Stabilità anche agli interventi contro il caro energia. La richiesta è quella di estendere la flessibilità del Patto di Stabilità anche agli aiuti contro il caro energia: “Famiglie e imprese rischiano un nuovo shock”. “Difficile spiegare agli italiani la rigidità europea”. Nel testo della missiva, Meloni sottolinea che l’Europa non può limitarsi a considerare strategiche soltanto le spese per la difesa, ma... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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