Meloni sollecita Ursula | Misure straordinarie per famiglie e imprese come facciamo con la difesa

La presidente del Consiglio ha scritto alla presidente della Commissione europea, chiedendo di estendere la deroga al Patto di Stabilità riguardo agli interventi contro il caro energia. La richiesta mira a consentire misure straordinarie per famiglie e imprese, simili a quelle adottate in ambito di difesa. La lettera è stata inviata in un momento di discussione sulle politiche europee relative alla gestione delle crisi economiche e energetiche, con l’obiettivo di ottenere una risposta prima che la situazione si complici ulteriormente.

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