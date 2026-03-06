Guerra Iran e costi energetici summit Lega con Salvini Crippa | Al lavoro per misure ad hoc per famiglie e imprese

Venerdì 6 marzo si è svolto un vertice della Lega con il leader Matteo Salvini, vicepremier, alla presenza dei ministri Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli. Al centro della riunione ci sono stati i costi energetici legati alla guerra in Iran e le possibili risposte per famiglie e imprese. Crippa ha dichiarato che sono in corso lavori per predisporre misure ad hoc.

Andrea Crippa, deputato, commissario Lega Toscana, al vertice del partito con Matteo Salvini: "Presenteremo una serie di mirati emendamenti sul tema al Decreto già in essere" Summit Lega su guerra e costi energetici con il leader Matteo Salvini, vicepremier, venerdì 6 marzo. Con Salvini, i vertici del partito con i ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti e degli Affari regionali, Roberto Calderoli. Il responsabile dei dipartimenti, Armando Siri, il senatore Roberto Marti, Luca Sammartino, già vicepresidente Regione Sicilia, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il capo delegazione in Ue, Paolo Borchia in video collegamento, come Zaia e Stefani, presidente Regione Veneto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Decreto Bollette: 3 Miliardi per Famiglie e Imprese, Bonus e Sconti per Mitigare l’Aumento dei Costi Energetici.Il governo Meloni ha varato un nuovo decreto legge per contenere l'aumento dei costi energetici, stanziando 3 miliardi di euro per famiglie e imprese.

Bollette: Governo interviene su bonus e oneri di sistema per alleggerire i costi energetici di famiglie e imprese.Il governo italiano si prepara a varare un decreto per contenere i costi energetici, che sarà discusso oggi in Consiglio dei Ministri.

